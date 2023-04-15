Советник министра здравоохранения, эксперт Самвел Харазян представил законопроект «О комплексном медицинском страховании» представителям общественных организаций, после чего положения концепции были обсуждены по пунктам.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы Министерства здравоохрания Республики Армения в Facebook.

«Мы готовы подробно обсудить все замечания и предложения, чтобы в результате иметь хорошую модель комплексного медицинского страхования», — заявила первый заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян на встрече с представителями около двух десятков общественных организаций.

Представители общественных организаций внесли ряд предложений. В следующем месяце у них также будет возможность направить свои наблюдения в письменном виде в Минздрав.