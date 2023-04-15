С сегодняшнего дня будет действовать новый маршрут № 1, а также будет восстановлено активное движение автобуса № 58.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

«Начнем день с приятной новости для жителей Еревана: 2 новых маршрута за 1 день.

С сегодняшнего дня будет действовать новый маршрут № 1, а также будет восстановлено активное движение автобуса № 58.

Маршрут № 1 свяжет районы Ачапняк и Канакер-Зейтун — через центр.

А работа автобуса номер 58 с сегодняшнего дня будет активной и скоординированной, связывая районы Аван и Эребуни», — написал он.