«АрцахПост» принимает документы для отправки в Армению и за границу, которые будут доставляться по указанным адресам соответствующими механизмами и в кратчайшие сроки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что у ArtsakhPost возникли серьезные трудности в плане связи с Республикой Армения и внешним миром, из-за чего работа структуры была нарушена с начала блокады.

«Тем не менее, учитывая острую потребность граждан в доставке писем и документов и последствия отсутствия этой возможности, компания при поддержке правительства Республики Арцах приобрела возможность доставки документов граждан через российские миротворцев», — говорится в сообщении.

С 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев в штатском по экологическим причинам перекрыла автомагистраль Степанакерт-Горис, соединяющую Арцах с внешним миром, на перекрестке Шуши-Карин Так.

Время от времени Азербайджан прекращает подачу газа в Арцах, также была прекращена подача электроэнергии из Армении в Арцах.

Электроснабжение в Арцахе обеспечивается за счет веерных отключений.