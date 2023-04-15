Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной академика Национальной Академии наук Республики Армения Ваника Закаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в телеграмме, в частности, говорится:

«С болью узнал о смерти известного ученого, академика НАН Армении Ваника Сурени Закаряна.

Талантливый математик и опытный педагог, он много лет преподавал в ереванских вузах, воспитав поколения специалистов, ученых и инженеров.

Многолетний президент Армянской шахматной федерации, а впоследствии — почетный президент, почетный вице-президент ФИДЕ Ваник Закарян во многом способствовал распространению и популяризации этого вида спорта в нашей республике, в течение десятилетий комментируя мудрую игру на телевидении, делая ее доступной для широкой публики.

Выражаю глубочайшие соболезнования семье, родственникам и коллегам известного интеллектуала».