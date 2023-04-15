Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило с заявлением в связи с решением прекратить дальнейшее участие азербайджанских спортсменов в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване 15-23 апреля, принятым Министерством молодежи и спорта и Национальным олимпийским комитетом Азербайджана.

МОНКС Армении считает тревожным решение спортивных ведомств Азербайджана с точки зрения спортивной этики.

«Республика Армения с самого начала обеспечила все нормы безопасности, и никаких проблем, связанных с безопасностью тяжелоатлетов, приехавших в Ереван для участия в чемпионате, не возникало и не могло возникнуть.

Инцидент, произошедший во время церемонии открытия, который был разрешен очень быстро, не имеет ничего общего с безопасностью спортсменов и обеспечением нормального хода соревнований. Все необходимые условия были обеспечены в полном объеме.

Республика Армения по-прежнему привержена выполнению своих обязательств перед Международной федерацией тяжелой атлетики и подтверждает готовность провести чемпионат Европы-2023 на высоком уровне», — как передает Арменпресс, говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет этой страны приняли решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину после инцидента с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике вечером 14 апреля – в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, объясняя это тем, что на азербайджанских спортсменов оказывается психологическое давление.