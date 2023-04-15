Руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения, председатель оргкомитета стартовавшего в Ереване чемпионата Европы по тяжелой атлетике Араик Арутюнян призывает любителей спорта в ближайшие дни заполнить трибуны и поддержать спортсменов.

Как передает Арменпресс, об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«В течение года большая команда работала, чтобы чемпионат Европы по тяжелой атлетике был лучшим. Каждая деталь обсуждалась часами и днями, учитывались все политические, спортивные, морально-психологические особенности. В результате мы получили мероприятие, которым наши соотечественники могут только гордиться.

Конечно, инцидент не позволил в полной мере насладиться нашими усилиями представить Армению по-новому, как инновационный, культурный, спортивный центр, с которым стоит говорить, сотрудничать, дружить. В любом случае, возможно, мы не учли последнюю деталь, не рассчитали, и потому случился этот инцидент.

Тем не менее, проделана такая работа, что 23 апреля, уверен в этом, когда завершится чемпионат, наши партнеры зафиксируют, что проблема решена на очень высоком уровне.

К государству, да, именно к государству, надо относиться заботливо. Каждый необдуманный, якобы «героический» шаг может отбросить назад, зафиксировать отступление на пути прогресса.

Спасибо зрителям за активность, зрителям за хорошие отзывы. Сегодня я увидел наших спортсменов, идущих на тренировки в хорошем настроении. Эта церемония открытия, высокий уровень турнира также для того, чтобы в других странах без боязни, высоко подняв голову, доказывая, что являются представителями серьезного спортивного государства

Поэтому давайте в ближайшие дни заполним трибуны и поддержим наших спортсменов.

В столице Армении Ереване 15-23 апреля состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике.