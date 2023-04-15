Вечером 14 апреля с 19:00 до 23:00 часов азербайджанские вооруженные силы открыли огонь в направлении Соткского рудника. Утром 15 апреля стрельба возобновилась, в результате чего было принято решение остановить работу шахты и эвакуировать сотрудников из соображений безопасности.

Об этом Арменпресс сообщила представитель компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян.

«На данный момент ситуация спокойная, выстрелов нет, но работа шахты все еще остановлена», — сказала она.

Арменпресс установил контакт также с пресс-секретарем Минобороны РА Арамом Торосяном с целью получения официальной информации.

«В случае каких-либо интенсивных нарушений режима прекращения огня со стороны противника Минобороны опубликует соответствующее сообщение», — подчеркнули в пресс-службе.