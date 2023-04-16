В Ереване стартовал 101-й Чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Как передает Арменпресс, в первый день соревнований в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в борьбу вступили женщины в весовых категориях 45 кг и 49 кг

Турчанка Чансу Бекташ заняла первое место в весовой категории 45 кг в упражнениях на рывок и толчок с 72 кг и 90 кг соответственно. В двоеборье она зафиксировала результат 162 кг.

В этой же весовой категории второй стала Космина Пана из Румынии (двоеборье, 153 кг), а замыкает тройку лидеров — Марта Гарсия из Испании (двоеборье,153 кг).

В первый день соревнований за медали боролись также женщины в ​​весовой категории 49 кг.

В этой ​​весовой категории с новым европейским рекордом золотой медалисткой стала представительница Румынии Валентина Камбей, зафиксировав результат 195 кг в двоеборье. На втором месте итальянка Зулия Империо с результатом 183 кг в двоеборье, а третий результат у Ангелины Ломачиски из Украины — 176 кг в двоеборье.