На проходящем в Ереване 101-м Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в борьбу вступают и спортсмены, представляющие Армению.

Как передает Арменпресс, во второй день соревнований чемпионата, проходящего в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, члены женской сборной Армении (в весовой категории 55 кг) Изабелла Яйлян и Александра Григорян встретятся в подгруппе А. Соревнование стартует в 17: 30

Во второй день соревнований, 16 апреля, за медали будут бороться также мужчины в весовых категориях 55 кг и 61 кг.