Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян направил поздравительное послание по случаю Дня полиции, отметив, что полиция всегда была и сегодня находится на передовой обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве внутренних дел Армении, в послании говорится:

«Уважаемые служащие Полиции Республики Армения!

От имени Министерства внутренних дел Армении и от себя лично поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником.

Полиция всегда была и остается на передовой в соблюдении общественного порядка и борьбе с преступностью. Сегодня безопасность и защищенность наших граждан зависит также и особенно от каждого из вас. Гражданин должен иметь высокое чувство доверия при взаимодействии с полицией, и альтернативы этому нет. Именно ваша ежедневная сострадательная, самоотверженная работа должна обеспечивать существование этой атмосферы в рамках диалога общества и полиции.

Целью реформы полиции является преобразование полиции, способной противостоять современным вызовам, специализированной и технически оснащенной, вежливой и достойной уважения, что свойственно демократической правовой системе. Мы идем по этому пути с честью, решимостью и последовательностью.

Создание Патрульной службы стало первым шагом к достижению этой цели, в рамках которого объединились опытные полицейские и гражданские лица, чтобы придать новый импульс, новое качество служения закону, порядку и нашему обществу.

Согласно этому принципу, новая Полиция будет развиваться по 4 направлениям: криминальная полиция, патрульная служба, общественная полиция и полицейская охрана. В ближайшее время также будет запущена новая система аттестации полиции, которая позволит значительно улучшить жизнь полицейского, оказывающего услуги гражданам 24 часа в сутки, а также пакет социальных гарантий.

Особо хотелось бы отметить вовлеченность женщин в работе полиции, что свидетельствует о нашей приверженности принципу равноправия и полноправного участия женщин и мужчин во всех сферах и привносит и будет привносить в деятельность полиции совершенно новое качество.

Уверен, что эти процессы будут продолжаться в полной мере, и благодаря усилиям и неравнодушию всех нас вскоре у нас появится Полиция, которая сможет в полной мере выполнять все возложенные на нее задачи.

Реализации этой цели за десятилетия существования суверенной Армении посвятили свою неустанную службу тысячи полицейских.

Во имя этой цели сотни полицейских отдали свои жизни в боях за защиту Родины и при исполнении своего долга.

Вечная слава и глубокое уважение светлой памяти наших боевых товарищей.

Дорогие служащие,

Еще раз поздравляю всех вас с профессиональным праздником.

Поздравляю наших любимых ветеранов и желаю им долгих лет мира и благополучия.

Поздравляю семьи полицейских, любовь и ожидание которых придают сил полицейскому для полноценного выполнения своей службы, которые являются первичным звеном, ощущающим всю сложность и тяжесть полицейского труда.

Желаю всем достойной и безопасной службы».