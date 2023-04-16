Изготовленные в Гюмри деревянные очки получили широкое признание за пределами Армении

Как передает Арменпресс, недавно очки, созданные братьями Хачатурян, были представлены на Московском международном оптическом форуме, в результате чего были приобретены новые партнеры и получены новые предложения

Бабкен и Давид Хачатряны занимаются изготовлением деревянных очков уже восьмой год. Идея не нова, но то, что создали братья, отличается от всех других: очки полностью ручной работы и сделаны из натурального дерева. Импортируемая из Италии древесина обрабатывается специальными растительными материалами и пчелиным воском, она экологически чистая.

«Мы постоянно экспериментируем», — говорит Бабкен Хачатрян, сообщая, что недавно совместно с германским обществом международного сотрудничества создали развлекательные очки, за которыми последовали очки со слуховым аппаратом для людей с нарушениями слуха, которые одновременно решают две задачи — зрительную и слуховую. На данный момент очки еще не готовы к массовому производству — братья обещают усовершенствовать их и вывести на рынок только тогда, когда качество полностью удовлетворит в первую очередь авторов.

Все модели снабжены надписью «Сделано в Армении». Есть цель в ближайшее время представить очки на выставке Opti Show в Мюнхене. А до тех пор компания, придерживаясь своего золотого правила, сажает 1 дерево на каждую проданную пару очков — для поддержания экобаланса.

Арменуи Мхоян