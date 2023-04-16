Член сборной Армении по гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Артур Давтян стал двукратным чемпионом чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, в финале проходящего в турецком городе Анталья чемпионата Европы по опорному прыжку Артур Давтян набрал 15,033 очка и занял первое место.

Давтян также стал чемпионом Европы и в 2021 году.

Накануне член сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Артур Давтян стал бронзовым призером чемпионата Европы в упражнениях на отдельных снарядах.