Сборная Армении по спортивной гимнастике возвратилась из Турции, где принимала участие в чемпионате Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в аэропорту «Звартноц» спортсменов встречали члены их семей, друзья по команде и многочисленные болельщики.

Среди встречавших были также члены молодежной сборной Армении, победитель прошедшего несколько дней назад в Турции молодежного чемпионата мира Гамлет Манукян и занявший второе место Мамикон Хачатрян.

На прошедшем в Анталии чемпионате Европы сборная Армении по спортивной гимнастике завоевала три медали. Артур Давтян стал золотым призером в упражнениях опорный прыжок и бронзовым на отдельных снарядах, а Ваагн Давтян — серебряным медалистом.