На третий день соревнований 101-го чемпионата Европы по тяжелой атлетике выступит один представитель сборной Армении.

Как сообщает «Арменпресс», на чемпионате, проходящем в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, состоятся соревнования в подгруппах А, В среди женщин в весовой категории до 59 кг и в подгруппах А, В среди мужчин в весовой категории до 67 кг.

Гор Саакян, член сборной Армении, выступит в подгруппе А в весовой категории 67 кг. Выступления начнутся в 20:00.

Два представителя сборной Армении уже завершили свои выступления на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Изабелла Яилян в весовой категории 55 кг стала бронзовым призером ЧЕ, Александра Григорян — 6-й.