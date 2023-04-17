Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении, Гнел Саносян подчеркнул императив углубления сотрудничества между Арменией и Казахстаном.

Министр отметил, что страны имеют большой нереализованный потенциал сотрудничества во многих сферах, и нужно вести работу в этих направлениях.

Посол также согласился с необходимостью углубления сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и авиации.

Обсуждались также вопросы повестки 9-го заседания армяно-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 27-28 апреля.

Обоюдно была отмечена необходимость расширения и межрегионального сотрудничества.