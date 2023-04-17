Премьер-министр Никол Пашинян направил президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравительное послание по случаю Национального праздника.

Как передает «Арменпресс» в послании говорится:



“Ваше Превосходительство!



От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с Национальным праздником Сирийской Арабской Республики!

Идущая из глубины веков и закрепленная в исторических испытаниях армяно-сирийская дружба является той опорой, на основе которой продолжают развиваться братские отношения двух стран.

Убежден, что у Сирии достаточно сил и стойкости, чтобы преодолеть последствия разрушительного землетрясения и другие вызовы, стоящие перед страной.

Хочу подтвердить нашу готовность внести свой вклад и поддержать процесс восстановления Сирии в этот сложный для страны период.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии — прочного мира и процветания».