Премьер-министр Никол Пашинян направил президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравительное послание по случаю Национального праздника.
Как передает «Арменпресс» в послании говорится:
“Ваше Превосходительство!
От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с Национальным праздником Сирийской Арабской Республики!
Идущая из глубины веков и закрепленная в исторических испытаниях армяно-сирийская дружба является той опорой, на основе которой продолжают развиваться братские отношения двух стран.
Убежден, что у Сирии достаточно сил и стойкости, чтобы преодолеть последствия разрушительного землетрясения и другие вызовы, стоящие перед страной.
Хочу подтвердить нашу готовность внести свой вклад и поддержать процесс восстановления Сирии в этот сложный для страны период.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии — прочного мира и процветания».