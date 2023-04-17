Защитник прав человека Республики Армения Анаит Манасян посетила азербайджанских военнослужащих, задержанных в Республике Армения.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Офиса Омбудсмена Армении, защитник ознакомилась с условиями содержания последних и вопросами, связанными с обеспечением их прав, в том числе права на охрану здоровья.

В ходе личных бесед было выяснено, что нет никаких жалоб на пытки, иные формы жестокого обращения, в том числе и психологического давления со стороны государственных органов и должностных лиц.

Омбудсмен зафиксировала, что указанным лицам обеспечены надлежащие условия содержания, в том числе постоянная питьевая вода, продукты питания, предметы гигиены. По мере необходимости последние получают медицинскую помощь и обслуживание.

При посещении задержанных присутствовал врач-специалист Офиса Защитника, который ознакомился с медицинскими документами указанных лиц и оказанной медицинской помощью.

Задержанные сообщили, что они ознакомлены с предъявленным им обвинением, им предоставлен бесплатный общественный защитник, на протяжении всего производства было обеспечено участие переводчика.

ЗПЧ им разъяснила механизмы защиты их прав, характер ограничений, применяемых судебным актом, порядок и сроки их обжалования, также и механизмы обращения к Омбудсмену.