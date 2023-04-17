Член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы, проходившем в Анталии, подчеркивает, что борьба на чемпионате Европы была очень сложной.

Он отметил, что в упражнении по опорному прыжку развернулась сложная борьба с представителем Великобритании.

«В упражнении мне удалось сделать то, что я делал на тренировках. Я счастлив и горд, что смог победить. Также я рад, что смог поднять наш флаг в Турции. Но главное здесь не место, а то, что это победа на всю Европу», — сказал он.

Говоря о своих результатах и неудаче других членов команды, Давтян с сожалением отметил, что не всем членам команды удалось выйти в финал в этом упражнении. «Мне удалось выполнить это упражнение «чисто». Бронзовым призером я стал благодаря «чистому» выступлению», — как сообщает «Арменпресс», сказал Давтян журналистам.

На прошедшем в Анталии чемпионате Европы сборная Армении по спортивной гимнастике завоевала три медали. Артур Давтян стал золотым призером в упражнениях опорный прыжок и бронзовым в упражнениях на коне, а Ваагн Давтян — серебряным медалистом.