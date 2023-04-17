В 2023 году армянскому кинематографу исполняется 100 лет, день 16 апреля объявлен Днем армянского кино.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства образования, науки, культуры и спорта, по этому поводу была создана правительственная комиссия РА, под руководством которой министерство проведет более десятка мероприятий и различных программ в столице Ереване и в регионах.

Открытие юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию армянского кино, состоялось на торжественном вечере в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна.

На вечере присутствовали министр ОНКС Жанна Андреасян, заместители министра Ара Хзмалян, Араксия Сваджян и другие должностные лица.

Ная вечере зрителям впервые был представлен отрывок из отреставрированной версии немого фильма Амо Бекназаряна «Еркир Наири». На экране демонстрировались афиши фильмов разных лет, звучала живая музыка армянского кино.

Также было отмечено и 85-летие армянской анимации.

Вечер был организован при содействии Министерства ОНКС.