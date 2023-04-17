Прокурор удовлетворил ходатайство следователя, ведущего производство по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СНБ Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Генеральной прокуратурой, 11 апреля 2023 года было принято решение возбудить общественное уголовное преследование в отношении гражданина Азербайджанской Республики Агшина Габиловича Бабирова за незаконное пересечение государственной границы РА группой лиц по предварительному сговору и незаконное перемещение через государственную границу РА огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору, скрыв это от таможенного контроля, по пункту 2 части 3 статьи 469 и пункту 1 части 2 статьи 340 Уголовного кодекса РА. В тот же день Агшину Бабирову было предъявлено обвинение органом, ведущим производство. Решением Уголовного суда общей юрисдикции города Еревана в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого избрано содержание под стражей.

14 апреля 2023 года прокурор по надзору удовлетворил ходатайство следователя, осуществляющего производство. Было принято решение возбудить общественное уголовное преследование в отношении гражданина Азербайджанской Республики Хусейна Ахлимановича Ахундова за незаконное пересечение государственной границы РА группой лиц по предварительному сговору, сокрытие от таможенного контроля группой лиц огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за совершение общественно опасных деяний по незаконному хранению и перевозке огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору по пункту 2 части 3 статьи 469, пункту 1 части 2 статьи 340 и части 2 статьи 335 Уголовного кодекса РА.

Прокуратура регулярно будет публиковать отчеты по указанному делу.

Уведомление: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда Республики Армения.