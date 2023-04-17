Правительство Армении представило подробности переговоров с Азербайджаном по разным направлениям.

Как сообщает «Арменпресс», в докладе по выполнению плана правительства РА на 2022 год, армяно-азербайджанский переговорный процесс отмечен по следующим основным направлениям: соглашение об установлении мира и отношений между Арменией и Азербайджаном, урегулирование Нагорно- карабахской проблемы, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе, демаркация и безопасность, гуманитарные вопросы.

Эти вопросы были обсуждены на 3 трехсторонних встречах премьер-министра Армении и президента Азербайджана при посредничестве председателя Европейского Совета (6 апреля, 22 мая и 31 августа 2022 года в Брюсселе), 2 четырехсторонних встречах при посредничестве президента Европейского Совета и Президента Франции (одна из которых прошла дистанционно, другая в Праге 6 октября 2022 г.) и 1 трехсторонней встрече при посредничестве президента России (31 октября 2022 г. в Сочи). 18 февраля 2023 г. в Мюнхене при посредничестве Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена состоялась еще одна трехсторонняя встреча. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян и советник президента Азербайджана по иностранным делам Хикмет Гаджиев 4 раза встречались при посредничестве США и ЕС, генеральные прокуроры Армении и Азербайджана дважды встречались при посредничестве Российской Федерации, министры иностранных дел Республики Армения и Азербайджана 6 раз встречались при посредничестве Российской Федерации, США и других партнеров.

Были проведены 3 этапа работы над соглашением об установлении мира и отношений, в ходе которых Армения и Азербайджан обменивались наблюдениями и рекомендациями. РА передала азербайджанской стороне свои замечания и рекомендации 14 февраля 2023 года. Для РА приемлем подход, что подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном можно отделить от процесса урегулирования нагорно-карабахской проблемы, исходя из логики формирования международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку. Важно, чтобы РА сформировала гарантированные механизмы для решения вопросов безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, которые будут иметь международную видимость и вовлеченность.

«В контексте армяно-азербайджанского договора для правительства Армении ключевыми являются формирование гарантий безопасности на территории РА в 29 800 квадратных километров, формирование практического механизма урегулирования возможных разночтений и споров вокруг текста договора», — говорится в докладе.

В нем отмечается, что в 2022 году под руководством вице-премьер-министра РА Мгера Григоряна с армянской стороны была создана Комиссия по делимитации и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. 17 февраля 2023 года Армения по дипломатическим каналам передала Азербайджану очередной проект порядка организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч Комиссии по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и пограничной безопасности. В силу договоренностей, достигнутых в Праге 6 октября 2022 г. и в Сочи 31 октября 2022 г., Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность признанию территориальной целостности и суверенитета друг друга в соответствии с положениями Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г. . Согласно Сочинской декларации, стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы, соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности.

В течение 2022 года состоялось два заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных экономических и транспортных коммуникаций под сопредседательством заместителей премьер-министров РА, РФ и Азербайджана (со дня ее создания состоялось 11 заседаний). Тема разблокировки регулярно обсуждалась и в других форматах. РА заинтересована в разблокировании экономических и транспортных коммуникаций региона и готова осуществить это в соответствии с законодательством РА в рамках проекта «Армянский перекресток». Новые возможности для перемещения грузов, товаров и граждан, очевидно, повысят привлекательность «Армянского перекрестка» для международных и региональных пассажирских и грузовых перевозок, значительно подчеркнув нереализованную логистическую роль Армении в регионе, что в свою очередь также обеспечит дополнительную безопасность и гарантии стабильности.

Решением премьер-министра РА от 14 января 2022 года для эффективной реализации работ по проекту восстановления транспортной инфраструктуры была создана рабочая группа, в которой также были задействованы международные эксперты высокого уровня.

В сообщении отмечается, что договоренности по ряду гуманитарных вопросов в армяно-азербайджанских отношениях остаются нерешенными. Вопреки пункту 8 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан продолжает удерживать в заключении 33 пленных гражданина Армении. Армения во всех международных инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека, Международном суде ООН, выносит проблему пленных граждан и их возвращения. В течение 2022 года удалось добиться возвращения 31 захваченного гражданина Армении. Вопрос о без вести пропавших лицах также остается важным в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Армении неизвестно местонахождение 975 граждан считается. 777 пропали в дни первой карабахской войны, 196 в дни 44-дневной войны и 2 в результате сентябрьской агрессии. РА последовательно поднимает в международных судебных и дипломатических инстанциях вопросы насильственных исчезновений, а также пыток пленных и надругательств над телами погибших военнослужащих.

В 2022 году Армения вернула Азербайджану останки 35 якобы пропавших без вести азербайджанцев и предоставила три карты возможных местонахождений тел. В течение 2022 года Армения против Азербайджана подала 4 иска в Европейский суд по правам человека:

По массовым нарушениям прав человека, совершенных во время 44-дневной войны и в последующие два месяца, в том числе нарушений права на жизнь, запрета пыток и жестокого обращения, права на частную и семейную жизнь, права на собственность и ряд других прав; По нарушениям прав, в том числе по незаконному лишению свободы, в результате незаконных судебных процессов над задержанными; По нарушениям прав человека в результате оккупации вооруженными силами Азербайджана суверенной территории Армении; По событиям в Нагорном Карабахе, Парухе и Караглухе, по блокаде Лачинского коридора.

В течение 2022 года Армения подала иск на Азербайджан в Международный суд ООН по поводу несоблюдения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В нем представлены все проявления расовой дискриминации: пропаганда ненависти и антиармянства, в том числе со стороны официальных лиц, фальсификации исторических данных, последовательной пропаганде антиармянства в учебных заведениях, этнических чисток, случаи пыток и жестокое обращение на почве национальной ненависти, убийства на почве национальной ненависти, обезглавливание и многие другие нарушения, мотивом которых является ненависть к армянам. Первый иск был подан 16 сентября 2021 г., полный иск был подан 23 января 2023 г. По всем межгосударственным искам со стороны Армении предъявлялись и будут предъявляться требования о возмещении имущественного и неимущественного ущерба.