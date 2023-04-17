В 2022 году Республика Армения продолжала расширение сотрудничества с Российской Федерацией в политической, экономической, военной сферах как и в сфере безопасности и в других.

Как сообщает «Арменпресс», это подчеркнуто в докладе правительства РА о выполнении и результатах программы 2021-2026 гг. в 2022 году.

В нем отмечается, что прошли мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений.

Официальный визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Россию состоялся 19-20 апреля 2022 года. В ходе визита были подписаны следующие двусторонние документы:

Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальных вопросов Республики Армения и Министерством труда и социальных вопросов Российской Федерации в социально-трудовой сфере;

Программа сотрудничества между Исполнительной службой Министерства юстиции Республики Армения и Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации в 2022-2023 гг. ;

Комплексная программа армяно-российского сотрудничества в сфере энергетики и неэнергетических проектов;

Протокол между Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Республики Армения и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации о переходе к интеграции информационных систем в сфере карантина растений;

Программа сотрудничества в области культуры в 2022-2025 гг. между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерством культуры Российской Федерации

Программа сотрудничества в 2022-2023 гг. между Министерством юстиции Республики Армения и Министерством юстиции Российской Федерации.

Соглашение «О сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации в области информационной безопасности»;

18 июля 2022 г. был подписан протокол «О внесении изменений в Соглашение от 2 декабря 2013 г. между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации о купле-продаже акций закрытого акционерного общества «АрмРосгазпром» и условия дальнейшей деятельности».

Также отмечается, что президент России Владимир Путин посетил Армению для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2022 года. В течение 2022 года состоялось 6 двусторонних встреч и 20 телефонных разговоров между премьер-министром РА и президентом РФ.

В течение 2022 года состоялись 3 двусторонние встречи и 2 телефонных разговора между премьер-министром РА и председателем Совета Министров Российской Федерации Михаилом Мишустиным, в начале 2023 года — еще 1 встреча.

В рамках официального визита в Россию премьер-министр РА Никол Пашинян также провел встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

В течение 2022 года премьер-министр РА Никол Пашинян принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

19 сентября 2022 года в Ереване состоялись межрегиональный форум «Армяно-российское сотрудничество» и армяно-российский бизнес-диалог «Новые вызовы и возможности». После чего вице-премьер РА Мгер Григорян и вице-премьер РФ Алексей Оверчук подписали Программу экономического сотрудничества между правительством РА и правительством РФ на 2022-2025 годы.

22-23 декабря 2022 года в Москве под сопредседательством вице-премьеров двух стран состоялось 21-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией.

В 2022 году состоялось 8 встреч и 10 телефонных разговоров между министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. С рабочими визитами в Россию выехали министр обороны РА Сурен Папикян, министр юстиции РА Карен Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян, министр экономики РА Ваан Керобян, министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян. В Армению совершили визиты министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев, министр спорта Олег Матицын, министр транспорта Виталий Савельев, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Что касается экономических отношений, то в докладе подчеркивается, что товарооборот между Арменией и Россией по итогам 2022 года составил около 5 млрд долларов США, по сравнению с примерно 2,6 млрд долларов США в 2021 году, зафиксировав рост на 91,7%.