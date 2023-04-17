Товарооборот Республики Армения со странами ЕАЭС в 2022 году составил около 5,3 миллиарда долларов, что больше предыдущего года примерно на 93%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в докладе «О ходе и результатах реализации программы Республики Армения 2021-2026 годов в 2022 году».

В докладе отмечается, что РА продолжила активное участие в происходящих в Евразийском экономическом союзе процессах. В 2022 году было проведено 2 заседания Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которых принято было 26 решений и 5 распоряжений, направленных на развитие интеграции в рамках ЕАЭС и развитие торгово-экономических отношений.

20-21 октября 2022 года в Ереване состоялось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов ЕАЭС. В рамках Евразийских межправительственных встреч, состоявшихся в 2022 году, премьер-министр РА Никол Пашинян провел двусторонние встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

В течение 2022 года было утверждено Соглашение «О порядке признания продукции органической на территории ЕАЭС», что даст возможность армянским фермерам получить сертификат органической продукции и экспортировать органическую сельскохозяйственную продукцию на общий рынок ЕАЭС.

Решение «Об источниках и механизме финансирования производственной кооперации в рамках ЕАЭС» предоставило возможность в полном объеме субсидировать процентные ставки кредитов и займов, получаемых в целях реализации совместных проектов в сфере промышленности.

Новая технологическая платформа «Гражданская авиация» дает возможность развивать армянские разработки в области беспилотных летательных аппаратов, обеспечивая их возможное коммерческое использование в рамках программ сотрудничества.

Решение «О плане мероприятий (дорожной карте) на 2022-2023 годы по расширению производственной кооперации в сфере гражданской авиации в государствах-членах ЕАЭС» предусматривает возможность вовлечения компаний авиационной отрасли РА в кооперационную цепочку за счет локализации авиационной заводы по производству и сборке запасных частей.

В целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации экономики решением «О Едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» РА получила тарифные льготы на ряд товаров.

Решение «О совместных индикативных балансах спроса и предложения некоторых видов продукции сельского хозяйства в 2022-2023 гг. в целях полного обеспечения продовольственной безопасности РА» гарантировало импорт продовольствия стратегического значения из Российской Федерации и других стран ЕАЭС.

Решением «Об установлении квоты в отношении драгоценных металлов и металлов, покрытых драгоценными металлами, экспортируемых с территории РА в третьи страны и ввозимых на территорию РА из третьих стран с применением таможенной процедуры переработки вне таможенной территории» для РА была предусмотрена нетарифная квота

По инициативе Республики Армения было принято решение о продлении сроков сертификации по оценке соответствия и утверждению типа импортируемых автомобилей и применении процедуры утверждения типа в упрощенном порядке, что дает возможность армянским официальным представительствам компаний, производящих иностранные автомобили, без каких-либо препятствий продолжать свою деятельность.