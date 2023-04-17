Президент Федерации тяжелой атлетики Германии, член правления Международной федерации тяжелой атлетики Флориан Сперл высоко оценивает работу по организации в Армении Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, отмечая, что для команд-участниц созданы все условия для безупречного проведения тренировок и участия в соревнованиях. Флориан Сперл сказал об этом в интервью Арменпресс, которое приводим ниже:

— Господин Сперл, это Ваш первый визит в Армению. Какое представление у Вас сложилось о нашей стране?

— Да, я здесь впервые. Должен отметить, что меня очень хорошо приняли: начиная с аэропорта и заканчивая отелем. Здесь, в Спортивно-концертном комплексе, я удостоился исключительно качественного, первоклассного гостеприимства. Я очень тронут теплым отношением армян, вы очень открытый и добрый народ. Мне очень хорошо в Армении, думаю и о следующем визите, который будет не только рабочим, но и для отдыха.

— Вы побывали во многих странах мира, участвовали во многих чемпионатах. Какие параллели можете провести?

— До приезда в Армению я успел через официальный сайт ознакомиться с тем, какая подготовительная работа была проведена в Армении, в том числе маркетинговая работа. Это была впечатляющая работа. Например, ​​онлайн-продажа билетов, а также очень интересно были представлены штанги, установленные в вагонах метро. Я никогда раньше не видел ничего подобного. На каждом шагу также есть рекламные щиты, рассказывающие о событии, что очень важно.

Могу с уверенностью сказать, что такое настроение везде в Армении, Армения – спортивная страна, здесь все знают об этом виде спорта. Кстати, я говорю не только о своих ощущениях, но и о мнении нашей команды. Начиная от перевозки до выхода на спортплощадку у нашей команды не возникло никаких проблем. Все было сделано для того, чтобы команды могли безупречно тренироваться и участвовать в соревнованиях.

— Есть ли проблемы, о которых говорят члены вашей команды?

— Я не могу выделить какую-то проблему, такого повода не было. Кстати, здесь также много сотрудников безопасности. Я никогда не видел такого количества сотрудников безопасности ни на одном мероприятии. Это очень хорошо, это показывает, что здесь учитываются всевозможные риски, чтобы внезапно не возникало проблем. Как я уже говорил, наша команда очень хорошо себя чувствует в Армении и не имеет никаких проблем.

— Как Вы думаете, после этого чемпионата в Армении могут быть организованы и другие подобные мероприятия?

— То, что я здесь увидел, доказывает, что Армения может организовывать и более крупные мероприятия. Я также получаю положительные сигналы от моих коллег в Германии, которые следят за этим мероприятием. Вы знаете, чемпионаты Европы не всегда проходят в таких условиях.

Я желаю больших успехов сборной Армении не только на этом чемпионате, но и во время Олимпийских игр. Также хочу поблагодарить Межведомственную комиссию по подготовке и организации чемпионата и всех людей, чьи усилия сделали этот чемпионат реальностью.