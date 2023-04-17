Армении не грозят никакие штрафы или санкции в связи с инцидентом, произошедшим на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

«Нам не грозит никакой штраф, даже в размере одной копейки, из-за инцидента, который произошел во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Никаких штрафов, ничего. Просто станет сложнее получить возможность провести чемпионат мира в следующем году», — в беседе с Арменпресс сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

Ранее министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет этой страны приняли решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину после инцидента с сжиганием азербайджанского флага на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике вечером 14 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване. Азербайджанские структуры сослались на то, что азербайджанские спортсмены подверглись психологическому давлению.