Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня полиции принял участие в заседании коллегии полиции. Перед началом заседания премьер-министр возложил цветы к установленной во дворе здания полиции мемориальной доске, воздав дань памяти всем полицейским, отдавшим свою жизнь за Родину.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита глава правительства ознакомился с новыми транспортными средствами полиции, в том числе с электромобилями.

На заседании коллегии премьер-министр выступил с речью, в которой отметил:

“Уважаемый министр внутренних дел,

Уважаемые заместители министра,

Уважаемые присутствующие,

Уважаемые сотрудники полиции,

Прежде всего, хочу поздравить всех с Днем полиции и поблагодарить каждого из вас за вашу службу, потому что полиция – это институт, который является костяком государства, и костяк государства должен крепнуть с каждым днем. Мы много говорили об этом: сейчас полиция и система внутренних дел в целом находятся в процессе серьезных преобразований. Хочу подчеркнуть основную цель и задачу этих преобразований. Основная цель и задача – установить новые, высокие и постоянно повышающиеся стандарты работы полиции, и я хочу выделить три направления на этом пути.

Во-первых, это постоянное развитие профессиональных навыков и уверенность в том, что ни один полицейский не может быть ниже определенной планки в своих профессиональных и интеллектуальных способностях. Сегодня мы отмечаем День полиции, поэтому и выделяем именно ее, однако, по сути, то же самое касается Спасательной службы и всей системы в целом.

Второе направление, которое хочу подчеркнуть, — это система социальных гарантий. Мы должны понимать, что быть полицейским, быть сотрудником полиции и думать, скажем, например, о том, как я буду платить за обучение своего ребенка или что я буду делать, если мой ребенок заболеет, член моей семьи заболеет, — это нонсенс, это ситуация, которая действует против государства. Такого не должно быть, если мы хотим иметь государство. Мы не говорим сейчас о человеке, который в силу своего положения постоянно об этом думал и думает. Т.е. я хочу сказать, что мы думаем об этом или вносим изменения в этом направлении не во имя любви к сотрудникам полиции или Спасательной службы или других государственных силовых структур, но, в первую очередь, во имя любви к другим гражданам, потому что вы все обеспечиваете правопорядок других граждан, охраняете правопорядок в государстве.

Следовательно, если мы хотим иметь безопасность, то наша главная забота должна заключаться в том, чтобы в своей работе вы были сосредоточены на безопасности, а не на разного рода бытовых проблемах, которые свойственны всем и постоянно вынуждают вас отвлекаться от работы и заниматься другой повесткой во время работы и в рабочее время. И здесь мы хотим решить оба эти вопроса. Во-первых, решить вопрос о гарантии для граждан относительно того, что все, кто носит форму полицейского, соответствуют определенным профессиональным стандартам, (мы должны гарантировать это гражданам), а также создать социальные гарантии для сотрудников полиции, Спасательной службы, МВД, чтобы они были уверены, что их работа уже означает некий социальный минимум, ниже которого эти гарантии быть не могут. Именно поэтому мы начинаем процесс добровольной аттестации.

Хочу подчеркнуть, что, особенно если речь идет о полиции, мы не должны забывать, что полиция – это силовая структура. Полиция должна обладать профессиональными навыками применения силы не в качестве самоцели, а по мере необходимости. Но это должно быть сделано в интересах общественной безопасности, ради общественной безопасности, а не наоборот, и действия должны быть законными: это очень важно. Это важно и для полицейского, и для гражданина, и полицейский должен предварительно понимать, какие последствия или результаты могут быть у того или иного действия. Потому что есть силовое действие, в результате которого полицейский будет поощрен, награжден, и за это мы его поблагодарим, и бывают случаи, когда, наоборот, может последовать ответственность, и именно поэтому это очень важно для полицейских. Процесс аттестации важен именно по этим нюансам, чтобы полицейский мог полностью владеть полем своей деятельности, потому что руководство руководством, которое, конечно, все это знает, но и все сотрудники должны знать, потому что руководство не может брать полицейского за руку и сопровождать его повсюду, так как в силу своих погон полицейский и сам является руководством и должен обладать определенными навыками, а также умением брать на себя ответственность в нужный момент, ибо бездействие равносильно неправильному действию, бездействие равносильно противоправному действию.

Хочу поговорить об условиях службы. Если не ошибаюсь, честно говоря, не проверял цифр, наверное, можно и проверить, но интуитивно чувствую, за всю историю Третьей республики в систему полиции не было такого количества государственных инвестиций, как сегодня. И это тоже отношение и к обществу, и к полиции. Помню, когда мы должны были формировать патрульную полицию, то шла дискуссия о том, как мы будем обеспечивать ее техническими средствами, так как были самые разные финансовые и ресурсные ограничения. Для меня задача была однозначной: не должно быть подержанных автомобилей и технических средств, при создании новых служб не должно использоваться подержанная техника. Это наше отношение к полиции и к обществу, потому что после обеспечения вышеназванных условий мы должны обеспечить также должные условия труда, потому что человек может быть профессиональным, знающим, но если у него нет должных технических средств, не обеспечены надлежащие средства, то, даже будучи профессионалом, честным, знающим и преданным делу, можно прийти к совершенно другому результату.

В этом плане я думаю, что мы достигли очень важной вехи, очень важного поворотного момента, перекрестка. Конечно, для нас развитие полиции – это вопрос развития государства. Мы не можем сказать: знаете что, у нас нет необходимых социальных и технических средств для обеспечения условий труда. Потому что это означало бы отказ от цели иметь суверенное государство, а мы никогда не откажемся от этого. И я хочу, чтобы мы продолжали концентрировать свое внимание на этой задаче, потому что особенно силовые структуры, государственные структуры не должны ни на секунду забывать, в чем же заключается наша цель. Наша цель – усиление и укрепление нашей независимости, суверенитета, повышение конкурентоспособности нашего государства, укрепление международного имиджа нашей страны.

По сравнению с 2019 годом сегодня, по данным первого квартала, мы имеем 35-процентный рост в сфере туризма, что приносит большие ресурсы в Республику Армения. И в том числе и от работы полиции зависит, будут ли эти люди поощрять других приезжать в Республику Армения или, наоборот, скажут, что лучше выбрать другое место и поехать куда-то еще. Это взаимосвязано, речь идет о миллиардах долларов, которые в результате в том числе и вашей работы либо поступят в Армению, либо уйдут из Республики Армения.

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Слава Богу, сегодня, по крайней мере, в области экономики, экономического роста дела у нас идут хорошо, и мне хочется верить, и я верю и уверен, что это в том числе и благодаря вашей работе. Потому что, как мы и договорились, мы делаем все, чтобы создать равные условия, равные возможности, создать условия для равенства всех перед законом, для верховенства закона. Конечно, мы не достигли идеала, но мы должны каждый день работать в этом направлении.

Уважаемые сотрудники полиции,

Еще раз поздравляю всех и каждого из вас с Днем полиции и благодарю за вашу службу”.

По случаю Дня полиции и за проявленное мужество и самоотверженность на службе, за вклад в защиту законности и общественного порядка группа сотрудников МВД Республики Армения была удостоена государственных наград. Премьер-министр поздравил их и наградил медалью “За отличную охрану общественного порядка”.