На 4-й день соревнований чемпионата Европы по тяжелой атлетике, проходящего в Ереване, выступит один представитель Армении.

Как сообщает «Арменпресс», на помосте в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна в борьбу вступят женщины весовой категории 64 кг и мужчины весовой категории 73 кг.

Ануш Аршакян, представляющая Армению поборется в подгруппе В, начало выступлений — 11:30.

Ранее член женской сборной Армении Изабелла Яйлян (55 кг) стала бронзовой медалисткой ЧЕ, Александра Григорян вышла на 6-е мсто.

Гор Саакян, в весовой категории 67 кг с результатом в двоеборье 320 кг, стал чемпионом Европы.