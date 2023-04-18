Началось внеочередное заседание Национального собрания Армении.

Как сообщает «Арменпресс», заседание созвано по инициативе депутатов.

Парламент обсудит доклад «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году».

Во втором чтении будут приняты изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О службе в полиции» и изменения и дополнения в Закон Республики Армения «Об оплате труда государственных должностей и государственных служащих», изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О спасательной службе» и в приложенные пакеты проектов.

Также на повестке дня – выборы на вакантную должность судьи судебного состава по расследованию коррупционных преступлений антикоррупционной палаты Кассационного суда, также на вакантную должность судьи судебного состава по расследованию гражданских дел гражданской палаты Кассационного суда.