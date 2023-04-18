17 апреля министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян в постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения принял президента Фонда «Анна Ацвататурян», автора благотворительного проекта «Любовь Арцах», председателя Городского совета Вестбрука (США), Анну Аствастатурян-Теркот.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Арцаха, собеседники обсудили гуманитарные проблемы, возникшие в Арцахе из-за блокады.

Глава внешнеполитического ведомства Арцаха поблагодарил гостью за ее постоянные усилия по повышению осведомленности о вопросе Арцаха и за реализуемые в Арцахе благотворительные программы.