Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что, несмотря на все трудности, в Армении есть необходимый оптимизм, чтобы говорить о будущем, планировать будущее и строить это будущее.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил в Национальном собрании на представлении доклада «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году».

«Ни один проект будущего не может быть реализован без достаточного запаса оптимизма. И ключевой вопрос заключается в следующем: есть ли в эти бурные времена в Армении необходимый запас оптимизма не только для того, чтобы говорить о будущем, не только для того, чтобы его проектировать, но и для того, чтобы строить и реализовывать это будущее? Мой ответ однозначен, несмотря на все сложности, необходимый оптимизм, чтобы говорить о будущем в РА, планировать будущее и строить это будущее, да, есть, и я в этом уверен», — заверил Пашинян.

Он заметил, что новости, публичные обсуждения и международная обстановка не дают такой уверенности. Тем не менее, сегодня, в этот самый момент, в РА строится около 55 000 квартир. Это почти 6 процентов когда-либо существующего жилищного фонда РА, 12,2 процента жилого фонда многоквартирных домов. Премьер-министр подчеркнул, что в истории Третьей республики жилищное строительство никогда не имело таких объемов. «И сегодня не только традиционно богатые, но и средний класс, которые благодаря экономической политике правительства получили возможность работать, творить и видеть результаты своего труда», — заявил Пашинян.

Говоря об объемах, премьер-министр отметил, что в условиях нестабильности границ, уязвимости безопасности РА и развала миропорядка квартиры покупают десятки тысяч граждан РА, а строят квартиры тысячи инвесторов. «Что означает такое поведение граждан? По моей оценке это означает и может означать только одно: люди поверили в мирную повестку правительства, люди верят, что будет мир и что у них будет возможность счастливо жить и творить на своей родине, иначе это не имело бы смысла, покупать квартиру, тем более строить дома. Люди верят в лозунг правящего большинства: «Будущее есть», — заявил премьер-министр.