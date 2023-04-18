Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял заместителя помощника госсекретаря США Эрику Олсон.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства РА, премьер-министр подчеркнул важность последовательного развития тесного сотрудничества с США и постоянного продвижения повестки армяно-американского стратегического диалога. Никол Пашинян высоко оценил помощь администрации США в осуществлении демократических реформ в нашей стране и добавил, что реализация этой повестки является стратегией и приоритетом для правительства РА. Премьер подчеркнул и усилия США по установлению стабильности и мира в регионе.

Со своей стороны Эрика Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество в направлении реализации демократических реформ в Армении и, что правительство ее страны придает большое значение постоянному развитию отношений с Арменией, в том числе и в экономической сфере.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокирование, региональных транспортных коммуникаций.