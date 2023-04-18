Стабильность и мир в регионе Южного Кавказа могут стать консенсусом между Западом и Россией.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил в Национальном собрании на представлении доклада «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году».

«После 44-дневной войны Азербайджан пребывает в состоянии эйфории и думает заполучить как можно больше, при возможности – все. И его восприятие дополнительно подпитывается международной ситуацией. По сути, Азербайджан прямо или косвенно стал энергетическим и логистическим перекрестком, и его значение возросло как для России, так и для некоторых западных стран. Но в этой ситуации есть как риски, так и возможности».

Риски видны почти каждый день, а возможностью премьер считает то, что Южный Кавказ сам по себе является большим перекрестком. И роль Армении и Грузии в нем не менее значима.

«В этом контексте региональная стабильность и мир могут стать консенсусом между Западом и Россией. Потому что, если наш регион снова взорвется, хотя бы в энергетическом плане, это может стать проблемой и для России, и для Запада, с другими последствиями, вытекающими из энергетики», — заключил Пашинян.