Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Арменией.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил в Национальном собрании на представлении доклада «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году».

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий ни сегодня, ни когда-либо», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что об этом они договорились с президентом Азербайджана 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи, что было зафиксировано в соответствующих публичных заявлениях. «Тем не менее, из Еревана и из Баку раздаются официальные заявления, обвиняющие другую сторону в невыполнении договоренностей. Хочу еще раз подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Арменией», — сказал Пашинян.

А заявления Азербайджана о том, что Армения отказалась или отказывается полностью признать территориальную целостность Азербайджана в ходе переговоров по мирному договору, заверил Пашинян, не соответствуют действительности. Сама Армения предлагала приложить к договору утвержденные СССР карты Армянской и Азербайджанской ССР как основу территориальной целостности двух стран.