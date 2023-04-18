Член женской сборной Армении по тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг Ануш Аршакян на чемпионате Европы, проходящем в Ереване, заняла 9-е место.

Как сообщает «Арменпресс», в упражнении рывок Аршакян удержала над головой 80-килограммовую штангу. Но дважды не смогла поднять штангу весом 83 кг. В упражнении толчок Аршакян подняла 104 кг, но не смогла поднять штангу 108 кг.

Армения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике уже завоевала две медали. Гор Саакян — золотой медалист, Изабела Яилян — бронзовая медалистка.