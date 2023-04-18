Решением прокурора изменено и дополнено обвинение, предъявленное гражданину Азербайджана Гусейну Ахундову, который пересек границу Армении и убил возле КПП ЗАО “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” сторожа комбината, гражданина Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе прокуратуры Армении, гражданину Азербайджана предъявлено обвинение по п. 2 ч. 3 ст. 469 (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. 1 ч. 2 ст. 340 (контрабанда продукции, техники, огнестрельного оружия или иных веществ, устройств, предметов, товаров военного назначения, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и иных веществ, устройств, предметов, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и пп. 10, 13, 15 ч. 2 ст. 155 (убийство из корыстных побуждений в целях сокрытия другого преступления или облегчения его совершения и по мотивам ненависти, нетерпимости или вражды, обусловленным расовым, национальным, этническим, социальным происхождением, религиозными, политическими или иными воззрениями, или иными обстоятельствами личного или социального характера).