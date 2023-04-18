Главный тренер сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян доволен результатами армянских спортсменов на молодежном чемпионате мира и взрослом чемпионате Европы.

«Год действительно довольно насыщенный. За молодежным чемпионатом мира последовал взрослый чемпионат Европы. На молодежном чемпионате мира мы ждали медалей, но наша действительность превзошла наши ожидания. Спортсмены сделали все, что могли», — сказал Серобян на встрече с журналистами в пресс-холле «Арменпресс».

По словам специалиста, неожиданными были результаты командной борьбы. Армения в командной борьбе заняла 4-е место.

«Мы не едем на турниры, чтобы побеждать какие-то страны, мы едем, чтобы просто побеждать. Победа Гамлета была сенсацией для всего мира, но не для нас. Мы знали, что он сможет», — подчеркнул Серобян.

Главный тренер обратился и к чемпионату Европы среди взрослых и подчеркнул, что золотая медаль Артура Давтяна была ожидаема.

«Артур был фаворитом, и ожидания, конечно, были высокими. Он оправдал наши ожидания. А выступление Ваагна Давтяна было одним из лучших в его карьере», — сказал он.

Тренер сборной Армении Айк Назарян подчеркнул, что молодые гимнасты проделали большую работу на чемпионате мира.

«Есть упражнения, в которых мы должны стать сильнее. Гамлет Манукян, например, должен стать лучше на кольцах», — сказал он.

На прошедшем в Анталии чемпионате Европы сборная Армении по спортивной гимнастике завоевала три медали. Артур Давтян стал золотым медалистом в упражнениях опорный прыжок и бронзовым в упражнениях на коне, а Ваагн Давтян — серебряным медалистом. Гамлет Манукян стал двукратным золотым призером молодежного первенства, Мамикон Хачатрян занял второе место.