Президент Ваагн Хачатурян, находящийся с официальным визитом в Литовской Республике, встретился с представителями армянской общины Литвы.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, Ваагн Хачатурян на встрече представил развития в регионе Южного Кавказа, деятельность и роль миссии гражданских наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Президент Республики коснулся подходов и принципов руководства Армении в вопросе урегулирования карабахского конфликта, проводимых правительством реформ и перспектив экономического развития.

Встреча прошла в непринужденной обстановке, президент ответил на вопросы, интересующие присутствующих.