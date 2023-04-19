В 5-й день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, проходящего в Ереване, в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, выступит один представитель Армении.

Как сообщает «Арменпресс», сегодня в борьбу вступят женщины в весовой категории 71 кг и мужчины в весовой категории 81 кг.

В весовой категории 81 кг за медали поборется член мужской сборной Армении по тяжелой атлетике Рафаэль Арутюнян. Соревнования начнутся в 20:00.

Ранее член женской сборной Армении Изабелла Яйлян (55 кг) стала бронзовой медалисткой ЧЕ, Александра Григорян вышла на 6-е место (64 кг), Ануш Аршакян заняла 9 место в подгруппе B.

Гор Саакян, в весовой категории 67 кг с результатом в двоеборье 320 кг, стал чемпионом Европы.