Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял руководителя антикризисного совета при президенте Тиграна Петросяна и членов этой структуры.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента Арцаха, были обсуждены вопросы военно-политической и социально-экономической ситуации в Арцахе, создавшейся в результате войны 2020 года и блокады, продолжающейся с 12 декабря 2022 года.

Араик Арутюнян подчеркнул важность сотрудничества правительства с общественными кругами в преодолении кризисных ситуаций, выразив уверенность, что вновь созданный совет станет одним из важных звеньев этого процесса.