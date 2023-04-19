Никол Пашинян по случаю праздника Малаке Таус направил езидской общине Республики Армения поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Уважаемые представители езидской общины Армении!

От всего сердца поздравляю Вас с Новым годом, праздником Малаке Таус!

Езидская община Армении своим трудом, гражданской самоотверженностью и соблюдением национальных традиций снискала уважение всех граждан Республики Армения и государственных учреждений. Правительство Армении содействует езидской общине в вопросах образования, сохранения национальной культуры, языка и традиций также, и в других вопросах и будет продолжать содействовать ей.

Дорогие друзья!

Уверен, что и Ваши будущие поколения будут верны гражданскому сознанию и национальным традициям, обогащая поликультурную палитру Республики Армения.

Еще раз хочу поздравить Вас с праздником Малаке Таус. Желаю, чтобы наступающий год для всех граждан нашей страны, как и для езидской общины Армении был годом мирного, плодотворного проектирования и реализации новых и эффективных программ».