Национальное собрание Республики Армения продолжает работу внеочередного заседания, начавшегося 18 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжит обсуждение доклада «О ходе и результатах реализации программы правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. в 2022 году». Сегодня выступят министры.

Во втором чтении будут обсуждены пакеты законопроектов О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О службе в полиции», О внесении дополнений и изменения в Закон Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О Спасательной службе». Также на повестке дня — выборы на вакантную должность судьи судебного состава по расследованию коррупционных преступлений антикоррупционной палаты Кассационного суда и на вакантную должность судьи судебного состава по расследованию гражданских дел гражданской палаты Кассационного суда.