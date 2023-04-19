Группа конгрессменов Нижней палаты Конгресса США в очередной раз внесла в Палату представителей Образовательный акт по Геноциду армян, исходя из того, что Конгресс США и президент официально признали это преступление.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Комитета «Ай Дата» Америки.

Конгрессмены Анна Эшу, Дэвид Валадао, Тед Льё и Гас Билиракис выступили с инициативой повторного введения акта. Он планирует финансирование образовательных программ Библиотеки Конгресса по истории Геноцида армян, урокам, извлеченным из него, по его последствиям и цене, заплаченной за него.

Этот законопроект предусматривает выделение 10 миллионов долларов в течение 5 лет Библиотеке Конгресса для информирования американцев о преследовании миллионов армян, греков, ассирийцев, халдеев, сирийцев, арамеев, маронитов и других христиан в 1915-1923 гг. и преднамеренные со стороны государства массовые убийства, присвоение и уничтожение национальной культуры, изгнание людей.

Образовательный акт пытается противодействовать пропаганде, которая утверждает, что «в 1915-1923 гг. не было систематизированных массовых убийств миллионов христиан Османской Турцией».

«Поскольку Азербайджан при поддержке Турции открыто стремится довести до конца Геноцид армян, американским школьникам как никогда необходимо извлечь уроки все еще безнаказанного, все еще продолжающегося преступления против всего человечества», — сказал Арам Амбарян, исполнительный директор Комитета «Ай Дата» Америки.