18 апреля министр иностранных дел Арарат Мирзоян принял заместителя помощника госсекретаря США Эрику Олсон. На встрече присутствовал и старший советник по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Луис Боно.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении были обсуждены вопросы, связанные с установлением стабильности в регионе, урегулированием армяно-азербайджанских отношений, демаркацией границ и обеспечением безопасности границ, разблокированием всех экономических и транспортных связей в регионе и нагорно-карабахской проблемой.

Арарат Мирзоян представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов, в том числе по решению вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в целях достижения всеобъемлющего и стабильного мира. Министр иностранных дел подтвердил приверженность РА мирному процессу, подчеркнув необходимость отказа Азербайджана от экстремистских устремлений, агрессивной политики и воинственной риторики в отношении народа Нагорного Карабаха и территориальной целостности РА.

Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе, вследствие незаконной блокады Лачинского коридора, императив снятия блокады и открытия дороги в соответствии с положениями Заявления от 9 ноября 2020 года.

Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки РА-США, в том числе и по стратегическому диалогу.