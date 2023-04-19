Конгрессмен США Адам Шифф призвал своих коллег в Конгрессе присоединиться к нему и потребовать от Министерства торговли объяснить, почему оно рассматривает возможность продажи Азербайджану американских сверхмощных винтовок, учитывая, что Азербайджан уже более 125 дней блокирует Арцах и продолжает нападения на Армению.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Комитета «Ай Дата» Америки. Комитет выразил поддержку всем членам Конгресса США, выступающим против продажи оружия Азербайджану.

Адам Шифф призвал своих коллег подписать письмо министру торговли Джине Раймондо, в котором «от Министерства торговли потребуется дополнительная информация о статусе любого запроса экспортных лицензий на отправку в Азербайджан смертоносного оружия».

Конгрессмен Шифф заявил, что «утверждение экспорта более смертоносного оружия против Армении только разожжет конфликт. Шифф также процитировал отчет Госдепартамента о правах человека за 2022 год, в котором «содержится достоверная информация о незаконных убийствах, включая групповые казни, пытки и жестокое, бесчеловечное или унизительное обращение с армянскими солдатами, находящимися в азербайджанском плену, с высоким уровнем безнаказанности».

Члены Конгресса до пятницы 21 апреля должны подписать письмо, адресованное министру Раймондо.

Слухи о возможной продаже американских винтовок, в том числе штурмовых и полуавтоматических снайперских, появились 1 февраля. В то время председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес выразил глубокую обеспокоенность в письме на имя министра Раймондо.