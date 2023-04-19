19 апреля министр обороны Армении Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Нилакши Саха Синха.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

Министр обороны поздравил посла с началом миссии в Армении и пожелал ей плодотворной работы.

На встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны.

Сурен Папикян высоко оценил уровень армяно-индийского сотрудничества, отметив, что двустороннее сотрудничество вступило в новый этап развития.

Посол выразил готовность индийской стороны к развитию сотрудничества.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.