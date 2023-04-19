19 апреля министр обороны Армении Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Нилакши Саха Синха.
«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.
Министр обороны поздравил посла с началом миссии в Армении и пожелал ей плодотворной работы.
На встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны.
Сурен Папикян высоко оценил уровень армяно-индийского сотрудничества, отметив, что двустороннее сотрудничество вступило в новый этап развития.
Посол выразил готовность индийской стороны к развитию сотрудничества.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.