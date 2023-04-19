Собрание устных историй Геноцида армян, являющееся одним из старейших и постоянно обновляемых проектов Института Зорян, передано в Центр устных историй Института Зорян Библиотеки «Папазян» ВАБС Американского университета Армении (АУА). «Арменпресс» об этом сообщили в Институте Зорян Армении.

Собрание включает более 750 рассказов переживших Геноцид армян, которые теперь доступны в АУА всем студентам, профессоре, исследователям и ученым, проживающим в Ереване или посещающим его.

В 2018 году Институт Зорян подписал с АУА Меморандум о взаимопонимании для создания Центра устных историй Института Зорян-АУА с целью транскрипции, перевода и добавления английских субтитров к интервью из сборника устной истории Геноцида армян института.

Директор библиотеки Библиотеки «Папазян» ВАБС Сатеник Авагян ведет важную роль в координации деятельности центра с момента его основания. На вопрос, каково значение Собрания устных историй Геноцида армян она ответила:

«Как член команды создателей центра я очень взволнована, потому что считаю, что центр и эта коллекция окажут огромное влияние на научную и исследовательскую работу студентов и исследователей АУА. Я горжусь тем, что внесла свой вклад в создание этого центра, и с нетерпением жду результатов работы и исследований этого собрания».

Араз Маргосян, библиотекарь, отвечающая за академическую поддержку АУА, которая отвечает и за управление и координацию работы Центра отметила:

«Устные рассказы о Геноциде армян Института Зорян — это уникальные воспоминания и свидетельства людей, которые были свидетелями и пережили зверства Геноцида армян. Это большая честь и ответственность взять на себя работу по сохранению этих свидетельств, контролю за транскрипцией и переводом коллекции и координации их доступности в Армении.

Институт Зорян начал проект устной истории Геноцида армян в 1983 году, когда стало очевидно, что ряды переживших Геноцид армян со временем поредели. Сейчас это самая большая аудиовизуальная коллекция.

На протяжении многих лет неоднократно подтверждался тот факт, что эта коллекция является очень ценным ресурсом для исследователей, ученых и кинематографистов, учитывая научный подход, используемый при проведении интервью и съемке. Была разработана специальная анкета, состоящая из 90 вопросов, которые были представлены под четырьмя общими заголовками: городская/сельская жизнь на родине, резня и депортация с родины, опыт иммигранта, отношение и интерпретация.

Отмечается, что данный опросник тщательно разрабатывался различными специалистами, в том числе антропологами, социологами и психологами. Эти анкеты были предназначены не только для раскрытия информации о Геноциде, но и для представления подробностей и ценных историй о жизни и деятельности армянского народа до Геноцида.

О важнейшем значении этой коллекции для исследователей рассказала исполнительный директор Международного фонда исследований и развития «Институт Зорян Армении» Мари Ованнисян.

«Собрание устной истории Геноцида армян Института Зорян я считаю невероятно ценным. Использование первоисточников в исследованиях способствует формированию различных точек зрения и концепций, которые заполняют пробелы в задокументированной истории. Благодаря подробной картотеке сборника можно прослушать эти свидетельства, разделить рассказы жителей какого-либо региона, а затем, объединив общие факты, составить определенное представление о данном регионе. Я рада, что совместными усилиями Института Зорян и АУА мы можем сделать эти интервью доступными для исследователей всего мира».

Помимо научной ценности, визуальная составляющая коллекции на протяжении многих лет также привлекала внимание ряда кинематографистов. Эти интервью послужили источником вдохновения и основой для создания двух полнометражных фильмов. В популярном фильме Общественного вещания США 1988 года «Армянское путешествие» режиссера Теодора Богосяна упоминается интервью Мариам Дэвис, которое является первым интервью, проведенным для собрания. Многократно отмеченный наградами анимационный документальный фильм «Рассвет Авроры» режиссера Инны Саакян, представляющей «Барс Медиа», также основан на интервью, проведенном Институтом Зорян с Авророй Мардиганян, пережившей Геноцид армян.