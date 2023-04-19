Сборная Франции по тяжелой атлетике в эти дни находится в Ереване для участия в чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Руководитель сборной Франции по тяжелой атлетике Арнур Ферари высоко оценил уровень организации чемпионата Еревана.

В беседе с «Арменпресс» он отметил, что Армения известна в области тяжелой атлетики, выразив мнение, что тяжелая атлетика в Армении — вид спорта номер один. «Мы впервые в Армении. Мы очень рады, потому что тяжелая атлетика — спорт номер один в Армении. Нас встретили очень тепло, все очень красиво организовано, по олимпийскому стандарту», — сказал глава сборной Франции.

По словам Ферари, члены французской делегации прекрасно чувствуют себя в Ереване и рады возможности открыть для себя Армению.

Он коснулся тесных связей между Арменией и Францией и напомнил, что один армянский тяжелоатлет выступал под французским флагом. Речь о Хачатуре Кяпанакцяне.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате принимают участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превышает 1000 человек.