Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние договоренности лидеров Армении, России и Азербайджана по нагорно-карабахскому вопросу являются единственной реальной основой для урегулирования ситуации. Песков подчеркнул, что их реализация является необходимостью.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Песков высказался в беседе с журналистами. «Готовы приветствовать любой шаг сторон, который будет способствовать продвижению вперед в реализации трехсторонних договоренностей», — заявил пресс-секретарь президента России.

По словам представителя Кремля, трехсторонние соглашения — единственная реальная и реалистичная основа для урегулирования. Он заявил, что выполнение всех положений соглашений Кремль считает необходимостью, и альтернативы им нет.