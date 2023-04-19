Указом президента Республики Армения за вклад в дело защиты и безопасности Родины, проявленное мужество и непоколебимую самоотверженность в ходе боевых действий посмертно награждены 4 военнослужащих, погибших в районе села Тех.

Как сообщает «Арменпресс» согласно указу, подписанному президентом РА, командир N-ской воинской части майор Мкртыч Арменович Арутюнян посмертно награжден Боевым крестом 1-й степени.

Медалями за отвагу посмертно награждены командир взвода в/ч лейтенант Артур Аветисович Саакян, офицер в/ч лейтенант Генрик Вачаганович Кочарян, младший сержант в/ч Нарек Гагикович Саркисян.

11 апреля 2023 года Азербайджан осуществил агрессию в районе села Тех, в результате которой погибли 4 военнослужащих ВС Армении.