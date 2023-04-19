В резиденции президента Литовской Республики состоялась церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, находящегося в Литве с официальным визитом.

«Арменпресс» об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

По окончании церемонии президент Хачатурян сделал запись в Книге почетных гостей, после чего состоялась приватная беседа президентов: Ваагна Хачатуряна и Гитанаса Науседы.

После прошла встреча в расширенном составе. В ходе встречи президент Литвы поблагодарил за визит и подчеркнул, что взаимные визиты на высоком уровне являются дополнительным стимулом для развития армяно-литовских дружественных отношений.

«Не случайно Литва является первой страной, признавшей независимость Армении, это следствие нашей многовековой дружбы и сотрудничества», — подчеркнул Гитанас Науседа.

Президент Ваагн Хачатурян поблагодарил своего коллегу за теплый прием и заметил, что прочную основу отношений между Арменией и Литвой гарантируют общие ценности, которые исповедуют обе страны. Это демократия, основные права и свободы человека, независимость и суверенитет.

«Тот факт, что истории и судьбы наших стран очень схожи, способствует крепкой дружбе наших народов. Наши народы преодолели тяжелые препятствия на пути к своей независимости и добились ее, конечно, с большими потерями», — отметил президент Хачатурян.

На встрече делегаций был обсужден широкий круг вопросов, связанных с урегулированием карабахского конфликта, блокадой Азербайджаном Лачинского коридора и региональными событиями.

Стороны подчеркнули необходимость преодоления гуманитарных проблем. Касаясь армяно-азербайджанских отношений, президент Науседа выразил готовность в пределах возможностей способствовать установлению мира в регионе.

В ходе беседы президенты Хачатурян и Науседа коснулись и перспектив армяно-литовского экономического и иного сотрудничества, в частности, в сферах высоких технологий, цифровизации, информационной безопасности и здравоохранения.